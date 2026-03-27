Das müsst Ihr bei der Müllentsorgung an Ostern in Chemnitz beachten

Chemnitz - An den Osterfeiertagen haben auch die Mitarbeiter vom Chemnitz Abfallentsorger ASR ein paar freie Tage. Doch wann werden die Mülltonnen geholt, deren Inhalt eigentlich am 3. April (Karfreitag), 6. April (Ostermontag) oder direkt davor/danach entsorgt werden sollten?

Wegen der Osterfeiertage ändern sich in Chemnitz für knapp zwei Wochen die Entsorgungstermine der Mülltonnen. (Symbolfoto) © dpa-Zentralbild/dpa/Jan Woitas

Wegen der Osterfeiertage ändern sich in Chemnitz für zwei Wochen die Entsorgungstermine.



Wie der ASR mitteilt, werden die Mülltonnen, deren Entsorgungstermin am Karfreitag wäre, schon am Gründonnerstag, dem 2. April geholt.

Die Vorentsorgung beginnt aber bereits zum Beginn der Woche, am 30. März.

Das sieht für die Tage wie folgt aus: Tonnen, die am 30. geholt werden, müssen schon am 28. März (Samstag) vor das Haus gestellt werden.

Die Entsorgung vom 31. März wird auf den 30. vorgezogen, die vom 1. April auf den 31. März und die vom 2. April auf den 1. April.



In der ersten Aprilwoche sieht es dagegen anders aus. Die Termine liegen alle einen Tag später.