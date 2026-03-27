Das müsst Ihr bei der Müllentsorgung an Ostern in Chemnitz beachten
Chemnitz - An den Osterfeiertagen haben auch die Mitarbeiter vom Chemnitz Abfallentsorger ASR ein paar freie Tage. Doch wann werden die Mülltonnen geholt, deren Inhalt eigentlich am 3. April (Karfreitag), 6. April (Ostermontag) oder direkt davor/danach entsorgt werden sollten?
Wegen der Osterfeiertage ändern sich in Chemnitz für zwei Wochen die Entsorgungstermine.
Wie der ASR mitteilt, werden die Mülltonnen, deren Entsorgungstermin am Karfreitag wäre, schon am Gründonnerstag, dem 2. April geholt.
Die Vorentsorgung beginnt aber bereits zum Beginn der Woche, am 30. März.
Das sieht für die Tage wie folgt aus: Tonnen, die am 30. geholt werden, müssen schon am 28. März (Samstag) vor das Haus gestellt werden.
Die Entsorgung vom 31. März wird auf den 30. vorgezogen, die vom 1. April auf den 31. März und die vom 2. April auf den 1. April.
In der ersten Aprilwoche sieht es dagegen anders aus. Die Termine liegen alle einen Tag später.
Statt am Ostermontag (6. April) werden die Tonnen am 7. April geholt, die vom 7. April am 8., die vom 8. am 9., die vom 9. am 10. April und die vom 10. schließlich am 11. April.
Ab der zweiten Aprilwoche sind die Entsorgungstermine wieder im normalen Rhythmus.
Titelfoto: dpa-Zentralbild/dpa/Jan Woitas