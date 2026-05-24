Das müsst Ihr bei der Müllentsorgung zu Pfingsten beachten

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Durch Pfingsten verschieben sich in Chemnitz die Termine für die Müllentsorgung. Die Tonnen werden in der Woche nach Pfingsten alle einen Tag später geholt.

Von Victoria Winkel

Chemnitz - An den Pfingstfeiertagen haben auch die Mitarbeiter vom Chemnitz Abfallentsorger ASR ein paar freie Tage. Doch wann werden die Mülltonnen geholt, deren Inhalt eigentlich am Pfingstmontag entsorgt werden sollte?

Wegen Pfingstmontag ändern sich in Chemnitz die Entsorgungstermine bei den Mülltonnen. (Archivbild)
Wegen Pfingstmontag ändern sich in Chemnitz die Entsorgungstermine bei den Mülltonnen. (Archivbild)  © Kristin Schmidt

Wegen der Pfingstfeiertage ändern sich in Chemnitz für eine Woche die Entsorgungstermine.

Wie der ASR mitteilt, werden die Mülltonnen, deren Entsorgungstermin am Montag wäre, einen Tag später, am Dienstag, geholt. So setzt es sich dann in der ganzen Woche fort. Alle Termine verschieben sich um einen Tag.

Das sieht für die Tage wie folgt aus: Tonnen, die regulär am 25. Mai geholt würden, müssen am 26. Mai vor die Tür gestellt werden.

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Die Entsorgung vom 26. Mai wird auf den 27. verschoben, die vom 28. Mai auf den 29. Mai und schließlich die vom Freitag, dem 29. Mai, auf den 30. Mai.

Ab der ersten Juniwoche findet die Entsorgung von Papier-, Plastik, Bio- und Restmüll wieder an den gewohnten Tagen statt.

Titelfoto: Kristin Schmidt

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