Nächster Lidl in Chemnitz macht dicht und wird abgerissen

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In Chemnitz hat der nächste Lidl geschlossen. Das Gebäude wird abgerissen und durch einen Neubau ersetzt.

Von Yesmina-Giselle Berndt

Chemnitz - Nach der Schließung des Lidl-Marktes auf dem Chemnitzer Sonnenberg trifft es jetzt die nächste Filiale: Auch der Markt an der Zwickauer Straße in Kappel ist geschlossen.

Der Lidl in der Zwickauer Straße 160 soll ab Montag abgerissen werden.
Der Lidl in der Zwickauer Straße 160 soll ab Montag abgerissen werden.  © Ralph Kunz

Schon am kommenden Montag rollen die Bagger an: Das Gebäude wird abgerissen und durch einen modernen Neubau ersetzt. Die Wiedereröffnung ist nach aktuellem Stand für Anfang 2027 geplant.

Der neue Markt soll zum einen mehr Platz und breitere Gänge bieten: "Besonders das Frischesortiment mit Obst und Gemüse, Frischfleisch und Molkereiprodukten erhält mehr Fläche", so eine Sprecherin auf TAG24-Nachfrage. "Auch der Backwarenbereich wird großzügiger gestaltet."

Die neue Filiale soll zusätzlich mit energiesparender Technik, Wärmepumpen und einem Gründach ausgestattet werden, um den Energieverbrauch zu senken.

Voraussichtlich bis Anfang 2027 müssen Kunden auf andere Supermärkte ausweichen.
Voraussichtlich bis Anfang 2027 müssen Kunden auf andere Supermärkte ausweichen.  © Ralph Kunz
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Die Beschäftigten arbeiten laut der Sprecherin während der Bauzeit in anderen Chemnitzer Lidl-Filialen und kehren nach der Eröffnung zurück.

Titelfoto: Bildmontage: Ralph Kunz (2)

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