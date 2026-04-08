Deshalb ist diese Chemnitzer Schwimmhalle heute geschlossen
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Chemnitz - In der Schwimmhalle am Südring in Chemnitz muss der Badespaß am Mittwoch ausfallen.
Wie die Stadtverwaltung mitteilte, muss die Schwimmhalle "aufgrund einer Beckenwasserverunreinigung für heute geschlossen bleiben". Eigentlich hätte die Schwimmhalle mittwochs bis 21 Uhr geöffnet.
Ab Donnerstag steht die Schwimmhalle dann für Vereine wieder zur Verfügung.
Für private Besucher ist die 25-Meter-Halle sowie das Nichtschwimmerbecken am Samstag ab 10 Uhr wieder geöffnet. Der Eintritt kostet 4 Euro, ermäßigt 2,50 Euro.
Titelfoto: Ralph Kunz