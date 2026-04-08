Deshalb ist diese Chemnitzer Schwimmhalle heute geschlossen

Chemnitz - In der Schwimmhalle am Südring in Chemnitz muss der Badespaß am Mittwoch ausfallen.

Die Schwimmhalle am Südring in Chemnitz muss am Mittwoch vorfristig geschlossen werden. © Ralph Kunz

Wie die Stadtverwaltung mitteilte, muss die Schwimmhalle "aufgrund einer Beckenwasserverunreinigung für heute geschlossen bleiben". Eigentlich hätte die Schwimmhalle mittwochs bis 21 Uhr geöffnet.

Ab Donnerstag steht die Schwimmhalle dann für Vereine wieder zur Verfügung.