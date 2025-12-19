Diese Chemnitzer Bar schließt im Januar: Das ist der Grund

Chemnitz - Drei Jahre lang war das "BarKombinat" im Würfel an der Theaterstraße 26 mehr als nur eine Bar. Es war Wohnzimmer, Zufluchtsort, Bühne und Gesprächsraum in Chemnitz . Nun heißt es vorerst Abschied nehmen. Lukas Fabian Eisentraut (37) und Marcel Irgang (34) ziehen weiter - nicht überstürzt, aber mit einem wehmütigen Blick zurück.

Die beiden Beitreiber Lukas Fabian Eisentraut (37, l.) und Marcel Irgang (34) sind schon auf der Suche nach einer neuen Location. © Kristin Schmidt

"2022 haben wir hier Mitte September mit einem 'Slow Opening' angefangen", sagt Eisentraut. Schnell entwickelte sich das "BarKombinat" zu einem Treffpunkt für ein bunt gemischtes Publikum.

"Es sind sowohl junge Leute, die engagiert sind und ihr Zeug machen, aber auch ältere Leute oder Gäste aus dem Hotel gegenüber."

Warum also gehen? Nicht aus Lust, sondern aus Vernunft. Die Betreiber rechnen damit, dass nach dem Kulturhauptstadtjahr die Frequenz in der Innenstadt spürbar sinkt.

"Unter der Woche wird es dann schon dünn", sagt Eisentraut. Die Miete wurde zudem auch erhöht.