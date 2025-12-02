Dieses ehemalige Hotel in Chemnitz hat einen neuen Besitzer

Chemnitz - Die Spielstätte des Fritz Theaters hat einen neuen Besitzer. Das frühere Hotel "Rabensteiner Hof" in der Kirchhoffstraße in Chemnitz wurde am Dienstag bei der Sächsischen Grundstücksauktion in Dresden für knapp eine Million Euro versteigert.

Der "Rabensteiner Hof" ist die Spielstätte des freien Theaters. © Sven Gleisberg

Der bisherige Besitzer, ein Schweizer Investor, hatte schon längere Zeit nach einem Käufer für das Objekt gesucht und es für ein Mindestgebot von 998.000 Euro angeboten. Zu diesem Preis kam die Immobilie am Dienstag untern Hammer. Wer den Zuschlag erhielt, teilte das Aktionshaus nicht mit.

Die Theatermacher wünschen sich, dass es auch unter einem neuen Eigentümer nahtlos weitergeht: "Wir haben vor kurzem einen neuen Mietvertrag für zehn Jahre unterschrieben und hoffen, dass auch unser neuer Vermieter kulturaffin ist", sagt Theaterleiterin Isabelle Weh (43). "Die Spielstätte an einem neuen Ort zu etablieren, wäre schwierig."

Die Nachricht vom Eigentümerwechsel platzt in die Vorbereitungen zum 15-jährigen Jubiläum des Fritz Theaters. Zu Silvester will es das Ensemble im Fritz krachen lassen: Aufgeführt wird "Zwei wie Bonnie und Clyde" - das Stück, mit dem 2010 alles begann. Danach gibt's eine Party für Publikum und Schauspieler. Die Vorstellung ist bereits ausverkauft.