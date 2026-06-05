Dramatischer Rückgang: Wieso verschwinden Fichten aus Chemnitzer Wäldern?

Chemnitz - Im Chemnitzer Zeisigwald sind heute kaum noch Fichten zu sehen. Einst prägten die Nadelbäume weite Teile des heutigen Laubwaldes. Innerhalb weniger Jahre ist ihr Bestand jedoch dramatisch geschrumpft. Im Gespräch mit Forstbezirksleiter Ullrich Göthel (57) vom Revier Grüna wird deutlich, wie vielfältig und eng die Ursachen miteinander verknüpft sind.

Ullrich Göthel (57) vom Sachsenforst erklärt wie der Bestand so dramatisch schrumpfen konnte. © Ralph Kunz

Seit dem Jahr 2000 ist Förster Göthel für den Zeisigwald sowie den Rabensteiner Wald zuständig. Zwischen 2018 und 2022 musste der Forst erheblichen Belastungen standhalten. 2018 beschädigten mehrere starke Stürme die Wälder. Anschließend folgte in den Jahren 2019 bis 2022 eine lange Trockenperiode.

Die anhaltende Dürre schwächte die Nadelbäume erheblich und machte sie anfällig für Schädlinge. "Innerhalb von fünf Jahren hat der Zeisigwald sämtliche Fichten verloren. Da waren ganze Hektarflächen weg", sagt Göthel.

Von den geschwächten Bäumen profitierte vor allem der Buchdrucker, eine Borkenkäfer-Art. Die Insekten bohren sich unter die Rinde und zerstören dort die lebenswichtigen Leitungsbahnen der Bäume.

Besonders problematisch ist, dass seine Bohrlöcher aus der Ferne kaum zu erkennen sind.