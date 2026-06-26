Hitzeblog für Chemnitz: Warnung vor "extremer Hitze", auf Wasserentnahme soll verzichtet werden
Chemnitz - Der Sommer hat Sachsen fest im Griff und es soll noch heißer werden. In unserem Blog halten wir Euch zum Thema Hitze in Chemnitz auf dem Laufenden.
So heiß starteten die Sommerferien wohl noch nie. Hoch "Hartmut" lässt uns schwitzen. "Die Aussichten sind wirklich hochsommerlich heiß – und rekordverdächtig heiß noch dazu", sagte Meteorologe Jens Oehmichen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) dazu. Nach Wetter.de sind am Sonntag in Chemnitz sogar 39 Grad möglich. Damit wäre auch der Chemnitzer Allzeit-Hitzerekord von 37,8 Grad aus dem Jahr 2012 geknackt.
Am heutigen Freitag sollen die Höchsttemperaturen bei viel Sonnenschein auf 34 bis 38 Grad steigen. Auch in der Nacht zu Samstag ist nur ein wenig Abkühlung in Sicht. Während es in den Nächten zuvor noch auf bis zu 15 Grad herunterkühlte, wird die Temperatur in der Nacht bei etwa 22 Grad liegen.
Die Hitze hat aber auch weitere Schattenseite, wie zum Beispiel Niedrigwasser in den Flüssen oder steigende Waldbrandgefahr. Die aktuellen Waldbrandstufen findet Ihr >hier.
Außerdem hat der Deutsche Wetterdienst eine Hitzewarnung für Sachsen ausgerufen.
26. Juni, 10.37 Uhr: Verzicht für Wasserentnahme von Chemnitzer Gewässern
Die Stadt Chemnitz reagiert auf die anhaltende Hitze und appelliert an die Bevölkerung, auf die Wasserentnahme aus Gewässern zu verzichten.
Am dritten Tag der Warnsituation zieht Chemnitz die Reißleine. Die Wasserstände in den Chemnitzer Bächen und Flüssen seien derzeit sehr niedrig.
26. Juni, 10 Uhr: Amtliche Hitzewarnung für Chemnitz und Umgebung
Der DWD erwartet in Sachsen am Wochenende bis zu 41 Grad. Im Laufe des Freitags soll es in Chemnitz und Umgebung zunächst bis zu 38 Grad heiß werden.
Am Vormittag schlug die NINA-WarnApp Alarm. Der DWD erhöht von Freitag auf Samstag die Hitzewarnung auf "extrem" erhöht: "Mit einer zusätzlichen Belastung aufgrund verringerter nächtlicher Abkühlung ist am Samstag insbesondere im dicht bebauten Stadtgebiet von Chemnitz mit einer extremen Wärmebelastung zu rechnen."
Es wird empfohlen, die Hitze zu meiden, viel Wasser zu trinken und sich in den Innenräumen aufzuhalten.
Auch das Umland ist betroffen. Die erhöhte Hitzewarnung gilt auch für das Vogtland, den Erzgebirgskreis sowie das Land Zwickau.
25. Juni, 17.53 Uhr: Aufführung in Küchwaldbühne nach hinten verlegt
Die Theater Chemnitz verschieben hitzebedingt ihr Programm.
"Aufgrund der hohen Temperaturen beginnen die Vorstellungen von 'Das Dschungelbuch' am Samstag und Sonntag erst um 19 Uhr", heißt es auf Instagram.
Die Aufführungen finden weiterhin in der Küchwaldbühne statt.
25. Juni, 16.50 Uhr: Zentralbibliothek verkürzt Öffnungszeiten
Aufgrund der Hitze kürzt die Zentralbibliothek im TIETZ ihre Öffnungszeiten.
Am Samstag ist die Bibliothek nur von 10 bis 13 Uhr geöffnet.
25. Juni, 15.25 Uhr: Autobahnmeistereien schauen nach Hitzeschäden
In Sachsen werden auch die Autobahnen nun verstärkt auf Hitzeschäden kontrolliert.
Bei den hohen Temperaturen kann es sowohl auf Beton- als auch auf Asphaltfahrbahnen zu Probleme kommen, das teilte die Autobahn GmbH mit. Wer einen Schaden bemerkt, solle die Polizei informieren.
Auf älteren und stark befahrenen Betonfahrbahnen kann es bei den hohen Temperaturen sogenannten Blow-ups kommen. In Sachsen besteht vor allem auf der A4 zwischen Dresden-Flughafen und Dresden-Neustadt ein erhöhtes Risiko. Der Abschnitt ist 30 Jahre alt.
25. Juni, 14.48 Uhr: Liederpark trotzt Hitze
Der, für das Wochenende geplante Liederpark bei der Parkeisenbahn im Küchwald findet wie geplant statt.
Wie die Veranstalter am Donnerstag mitteilen, wird es am Samstag und Sonntag zwei abwechslungsreiche Tage mit Musik, Begegnung und kreativen Mitmachangeboten geben. Wegen der Witterungsbedingungen ist aber kein Dampflokbetrieb möglich. Der Eintritt zum Liederpark ist frei. Los geht es am Samstag um 13 Uhr und am Sonntag um 10 Uhr (Bühnenprogramm ab 13 Uhr).
25. Juni, 13.34 Uhr: Stadtteilfest abgesagt
Das Stadtteilfest Hilbersdorf und Ebersdorf am Schauplatz Eisenbahn in Chemnitz ist vorerst abgesagt.
Das Fest sollte am Samstag mit Mitmachaktionen, Zinngießen, Basteln und Bühnenprogramm stattfinden. Wegen der Hitze wurde es am Donnerstag abgesagt. Da das fest aber nicht komplett ausfallen soll, wird nach einem neuen Termin im Spätsommer gesucht.
25. Juni, 13.21 Uhr: Hilfe für Obdachlose
Obdachlose sind der aktuellen Hitze hilflos ausgesetzt. Sie haben keine Rückzugsmöglichkeiten.
Glücklicherweise gibt es Aufenthaltsorte für Wohnungslose in Chemnitz und außerdem kann auch jeder Einzelne helfen.
Alle Infos dazu bekommt Ihr in unserem Artikel Temperaturen bis 39 Grad: So gefährlich ist die Hitze für Obdachlose
25. Juni, 12.48 Uhr: Stausee geschlossen
Schlechte Nachrichten für alle, die am Freitag einen Ausflug zum Stausee Rabenstein planen.
Wie eine Sprecherin mitteilte, bliebt der Stausee am Freitag (26. Juni) wegen einer Veranstaltung für den regulären Badebetrieb geschlossen. Am Samstag kann dann wieder geplanscht werden, man muss aber noch mit Einschränkungen durch Abbauarbeiten rechnen. Dafür gibt es auch einen Spezialtarif: Erwachsene zahlen 3,50 Euro, Kinder haben freien Eintritt.
25. Juni, 11.43 Uhr: Festival lockt mit kühlen Temperaturen
Wer nach einem kühlen Ort für das Wochenende sucht, ist beim Kunstfestival "Begehungen" richtig.
Wie die Macher bei Facebook schreiben, herrschen am Festivalort angenehme 19 Grad. Die "Begehungen" finden noch bis 5. Juli im Chemnitzer Schauspielhaus statt.
25. Juni, 11.33 Uhr: Wärmste Nacht in Deutschland
Der erste Rekord ist erreicht: Nach vorläufigen Angaben des Deutschen Wetterdienstes zieht die vergangene Nacht mit der wärmsten Nacht in Deutschland. seit Beginn der Messungen gleich.
In Bad Bergzabern in Rheinland-Pfalz fiel die Temperatur nicht unter 26,2 Grad. Den bisherige Rekord hält Berg Weinbiet in Rheinland-Pfalz, wo die Temperatur am 25. Juli 2019 ebenfalls nicht unter 26,2 Grad gesunken war.
Normalerweise gibt es jedes Jahr pro Messstation nur eine Handvoll Tropennächte. "In Jahren mit sehr heißen Sommern wie 2003 wurden an begünstigten Stationen allerdings über 10 Tropennächte beobachtet", schreibt der Wetterdienst auf seiner Homepage.
25. Juni, 9.06 Uhr: Cooler Stadtplan
Auf der Homepage der Stadt Chemnitz findet Ihr den "Coolen Stadtplan".
Dort sind neben Grünanlagen, Brunnen und Trinkwasserbrunnen auch Refill-Stationen verzeichnet.
25. Juni, 8.28 Uhr:
Der Hitze kann man derzeit wirklich nicht entkommen und auch die eigene Wohnung heizt sich immer mehr auf.
Die Verbraucherzentrale gibt Tipps, wie ihr Euer zu Hause vor der Wärme schützen.
Alle Infos dazu bekommt Ihr in unserem Artikel Hitzeschutz zu Hause: So bewahrt ihr einen kühlen Kopf
25. Juni, 8.07 Uhr: Hitze nimmt weiter zu
In den nächsten Tagen steigen die Temperaturen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen weiter an. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) sind vorerst auch kaum Wolken und Regen in Sicht.
Während am Donnerstag bis zu 36 Grad möglich sind, sollen die Temperaturen am Freitag schon auf 38 Grad steigen. Am Samstag könnte dann sogar die 40 Grad-Marke geknackt werden. Am Samstagabend kann es laut Wetterdienst dann zu vereinzelten Schauern und Gewittern kommen.
24. Juni, 14.50 Uhr: DRK rät zu Trinkpausen
Um Hitzschlag, Dehydrierung oder Sonnenstich vorzubeugen, rät das Deutsche Rote Kreuz Sachsen am Mittwoch zu Trinkpausen wie bei der WM. Man soll nicht erst trinken, wenn der Durst kommt.
Zudem erklären die Experten den Unterschied zwischen Sonnenstich und Hitzeschlag. Ein Sonnenstich entsteht durch intensive Sonneneinstrahlung auf den Kopf und Nacken. Zu den typischen Folgen würden Kopfschmerzen, Schwindel, Sehstörungen, Verwirrtheit und in schweren Fällen Krampfanfälle oder Bewusstlosigkeit gehören. Ein Hitzeschlag betrifft dagegen den ganzen Körper. Durch lang anhaltende Hitze kann die natürliche Temperaturregulation versagen, die Körpertemperatur steigt stark an und es drohen schwere Organschäden bis hin zum lebensgefährlichen Multiorganversagen.
Bei einer Dehydrierung wird dagegen Flüssigkeitsverlust durch starkes Schwitzen nicht ausreichend ausgeglichen. Anzeichen sind Durst, Konzentrationsstörungen, Schwindel und Kreislaufprobleme.
Betroffene sollten aus der Sonne und an einen schattigen, kühlen Ort gehen. Kleidung sollte man lockern und Kopf, Nacken sowie Körper mit feuchten Tüchern kühlen. Außerdem wird empfohlen, die 112 zu wählen.
24. Juni, 14.28 Uhr: Waldbrandgefahr ist hoch
Die Waldbrandgefahr in Sachsen ist hoch.
In Chemnitz und Umgebung gilt aktuell Warnstufe 3. Falls die Trockenheit anhält, könnte sie weiter steigen. Entlastung ist erst Anfang der kommenden Woche in Sicht, dann könnte es regnen.
24. Juni, 14.20 Uhr: Klinikum gibt Hitze-Tipps
Wie kommt man gesund durch die Hitzewelle?
Auch das Klinikum Chemnitz gibt auf Facebook Tipps, wie man den Kreislauf entlasten kann und sich richtig vor der Sonne schützt. Ganz wichtig: viel trinken, mindestens zwei Liter täglich!
24. Juni, 14.10 Uhr: Hitzewarnung für Sachsen
In Sachsen wird es "zunehmend heißer mit starker Wärmebelastung".
Der Deutsche Wetterdienst warnt vor der Wärmebelastung, die sich in dicht bebauten Städten noch intensiviert.
24. Juni, 13.58 Uhr: Niedrigwasser in Sachsens Flüssen
Egal ob Mulde, Schwarze Elster oder Elbe: Die Pegelstände in Sachsen sinken.
Wie die aktuelle Situation an Sachsens Flüssen ist, könnt Ihr unserem Artikel Hitzewelle in Dresden: Elbe, Weißeritz und Co. geht das Wasser aus lesen.
24. Juni, 13.50 Uhr: Grillverbot in Chemnitz
Die Stadt Chemnitz hat auf die anhaltende Hitze reagiert und das Grillen in öffentlichen Parks verboten.
Das Grillverbot gilt unter anderem auf der Schloßteichinsel rund um den Pavillon oder im Küchwald, wo das Grillen normalerweise gestattet ist.
Alle Infos dazu bekommt Ihr in unserem Artikel Hohe Brandgefahr! Chemnitz verbietet öffentliches Grillen.
24. Juni, 13.43 Uhr: So kommen Säuglinge, Kleinkinder und Ältere durch die Hitze
Bei der Hitze sind besonders Ältere, Säuglinge, Kleinkinder sowie Personen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen gefährdet.
DRK-Landesarzt André Gries (60) warnt vor Folgen: "Bei Hitzschlag, Sonnenstich oder Dehydrierung bleibt Prävention der wirksamste Schutz. Alle drei Krankheitsbilder sind bei starker Ausprägung und verzögertem Behandlungsbeginn potenziell lebensgefährlich."
Mehr dazu lest Ihr in unserem Artikel Erste Hitzewelle rollt über Chemnitz: Experten geben Tipps.
Titelfoto: Kristin Schmidt