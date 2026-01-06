Eiskaltes Kunstwerk: Erster Schneepenis in Chemnitz aufgetaucht

Chemnitz - Nach Drebach im Erzgebirge jetzt hat auch Chemnitz seine ersten Schneeschniedel: Am Südring, kurz vor dem Abzweig zur Straße Usti nad Labem, ragt ein stattliches Exemplar in die Winterluft.

Am Südring in Chemnitz ragt seit Kurzem dieses stattliche Schneekunstwerk in den Winterhimmel. © Jan Haertel/ChemPic

Und als wäre das noch nicht genug, hat Bernsdorf nachgelegt: Auch an der Eislebener Straße steht auch so ein weißer Witzbold, der bei Tageslicht noch frecher wirkt als im Dunkeln.

Die Frage, die sich viele stellen: Darf das überhaupt sein? Die Polizei bleibt erstaunlich entspannt. Eine Straftat ist das nicht, heißt es.

Aber: Ganz folgenlos muss es trotzdem nicht bleiben. Denn als Ordnungswidrigkeit kann so ein Schneekunstwerk durchaus gelten – je nachdem, wie sehr sich jemand belästigt fühlt und ob der öffentliche Raum "ungebührlich" benutzt wird.

Und das Ordnungsamt? Dass dort jetzt mit Maßband und Moralkeule ausgerückt wird, gilt als eher unwahrscheinlich.