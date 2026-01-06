Eiskaltes Kunstwerk: Erster Schneepenis in Chemnitz aufgetaucht
Chemnitz - Nach Drebach im Erzgebirge jetzt hat auch Chemnitz seine ersten Schneeschniedel: Am Südring, kurz vor dem Abzweig zur Straße Usti nad Labem, ragt ein stattliches Exemplar in die Winterluft.
Und als wäre das noch nicht genug, hat Bernsdorf nachgelegt: Auch an der Eislebener Straße steht auch so ein weißer Witzbold, der bei Tageslicht noch frecher wirkt als im Dunkeln.
Die Frage, die sich viele stellen: Darf das überhaupt sein? Die Polizei bleibt erstaunlich entspannt. Eine Straftat ist das nicht, heißt es.
Aber: Ganz folgenlos muss es trotzdem nicht bleiben. Denn als Ordnungswidrigkeit kann so ein Schneekunstwerk durchaus gelten – je nachdem, wie sehr sich jemand belästigt fühlt und ob der öffentliche Raum "ungebührlich" benutzt wird.
Und das Ordnungsamt? Dass dort jetzt mit Maßband und Moralkeule ausgerückt wird, gilt als eher unwahrscheinlich.
Eher wahrscheinlich ist: Man lässt den Schnee seine Arbeit machen. Eine Antwort der Stadt steht noch aus.
Die "Kunstwerke" werden wohl noch ein Stück stehen – das Wetter bleibt bis Donnerstag kalt.
Titelfoto: Jan Haertel/ChemPic