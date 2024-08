"Emmas Onkel" fehlt auf dem Kaßberg: Chemnitzer hoffen auf neue Betreiber

Chemnitz - Das beliebte Lokal "Emmas Onkel" auf dem Kaßberg in Chemnitz hat Anfang Juli seine Türen geschlossen. Am Samstag fand das Straßenfestival "100 Meter Sommer" zum ersten Mal ohne das kuchenreiche Kult-Café statt, was in der Nachbarschaft deutliche Spuren hinterließ. Doch was kommt jetzt?