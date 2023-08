Eröffnet! So schön ist die neue Marianne-Brandt-Oberschule in Chemnitz

Chemnitz - Pünktlich zum Start des neuen Schuljahres feierte die Marianne-Brandt-Oberschule in Chemnitz am heutigen Montag Eröffnung. OB Sven Schulze (51, SPD) übergab den obligatorischen Schlüssel an Schüler, Elternrat und Schulleitung. Ihrem raschen Umzug in die Vettersstraße ging ein langes Tauziehen voraus.