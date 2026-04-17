Fass in Chemnitzer Kleingartenanlage gefunden: Was stinkt hier so?

Chemnitz - Ein blaues Fass sorgte am Freitagmittag für große Aufregung im Kleingartenverein Fortschritt in Chemnitz !

Aus dem Fass stieß ein starker übel riechender Geruch. © Jan Härtel

Gartenfreunde fanden in der Kleingartensparte am Wiesenwinkel in der Nähe der Augustusburger eine blaue Tonne, die offenbar von jemand Unbekannten dort abgestellt wurde und sehr stark stinken würde.

Die Polizei und das ebenfalls hinzugerufene Ordnungsamt verschafften sich zunächst einen Überblick und forderten schließlich Kräfte der Feuerwehr an, um das Fass prüfen zu lassen.

"Ein gefährlicher Stoff konnte ausgeschlossen werden", gab die Polizei auf TAG24-Nachfrage Entwarnung.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge handelte es sich bei dem Inhalt um tierischen Abfall.