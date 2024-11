Freiheit oder Psychiatrie: Ehemann tötete Frau, ist aber schuldunfähig

Chemnitz - Alexander W. (65) tötete im März 2022 in der gemeinsamen Flöhaer Wohnung seine Ehefrau (67). I m ersten Verfahren wurde der Ex-Kraftfahrer dennoch freigesprochen. Dieses Urteil wurde vom Bundesgerichtshof (BGH) kassiert. Am Landgericht Chemnitz läuft seit Montag die Neuauflage des Falles.

Alexander W. sitzt wegen Totschlags an seiner Frau (67) vorm Chemnitzer Landgericht. © haertelpress/ Harry Härtel

Darum ging es: Der in Kasachstan geborene Alexander W. erstickte am 21. März 2022 seine Frau in deren Schlafzimmer mit einem Kopfkissen.

Nach der Tat rief er den Notarzt an mit den Worten: "Ich hab meine Frau getötet." Noch am selben Abend wurde W. festgenommen.

Beim ersten Prozess kam heraus, dass beim Angeklagten eine "Depression mit anklingenden psychotischen Symptomen" festgestellt wurde, so ein Auszug des damaligen Urteils.

Dies führte dazu, dass Alexander W. als schuldunfähig eingestuft wurde.