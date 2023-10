Für Radfahrer ist Chemnitz gerade noch "befriedigend"

Chemnitz - Bundesweit gehört Chemnitz zu den Schlusslichtern, wenn's um Fahrradstellplätze geht. Nur sechs von 14 möglichen Punkten bekamen die Radparkplätze am Chemnitzer Hauptbahnhof beim "Park-dein-Rad-Check" des Autoclubs Europa (ACE): gerade noch "befriedigend". Im nationalen Vergleich landet Chemnitz mit diesem Ergebnis weit hinten.

Jörg Vieweg (52, l.) und Falk Hoffmann (35) vom ACE überprüften die Fahrradstellplätze am Chemnitzer Hauptbahnhof auf Quantität, Sicherheit und Sauberkeit. © Maik Börner

"Es ist noch viel Luft nach oben", sagt Falk Hoffmann (35), ACE-Regionalbeauftragter für Sachsen.

"Gerade im Hinblick auf die Sicherheit muss in Chemnitz einiges getan werden. Positiv fällt hingegen die Menge an verfügbaren Stellplätzen auf."

Insgesamt überprüfte der ACE Stellplätze an 42 Hauptbahnhöfen in ganz Deutschland auf Quantität und Qualität. Fast 60 Prozent der Bahnhöfe erhielten bei diesem Test die Note "sehr gut" oder "gut". Nur vier Bahnhöfe schnitten schlechter als Chemnitz ab und erfüllten die Kriterien "nicht ausreichend" - darunter auch Dresden.

"Man muss aber auch sagen, dass in Chemnitz gerade vieles in Arbeit ist", so Hoffmann weiter. Im nächsten Jahr soll ein Fahrradparkhaus gebaut werden und die Fahrradbox vor dem Bahnhof steht schon lange.