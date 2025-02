Gratis-Schulessen für Chemnitz - ist das überhaupt finanzierbar?

Torsten Weiße-Köhler (50) von Monk Catering befürwortet das Konzept ebenfalls. "Wir erleben es immer wieder: Manche Kinder haben kein Essen dabei oder teilen sich ihr Essen mit anderen. In einem Land wie Deutschland darf das nicht sein", sagt er.

"Kostenfreie Schulverpflegung gleicht soziale Unterschiede aus und schützt Kinder vor Stigmatisierung", erklärt der stellvertretende Fraktionsvize Dirk Wiese (41). Detlef Müller (60, SPD) hält sie zudem für eine finanzielle Entlastung für Familien. "In Chemnitz kostet ein Schulessen im Schnitt 5,30 Euro pro Tag, das ist für viele eine echte Belastung."

Viele Kinder sitzen mit leeren Mägen im Unterricht. © IMAGO/Funke Foto Services

FDP-Kandidatin Norma Grube (41) lehnt den Vorschlag hingegen ab: "Kostenfreies Essen ist nicht finanzierbar. Allein für Sachsen wären das 600 Millionen Euro im Jahr." Sie schlägt stattdessen vor, die Mehrwertsteuer auf Schulessen auf null Prozent zu senken und es auf maximal 1,50 Euro pro Mahlzeit zu subventionieren.

Der Verband Deutscher Schul- und Kitacaterer (VDSKC) spricht sich für eine bundesweit einheitliche Lösung aus. "In Chemnitz zahlen Familien sechs Euro für ein Essen, in Berlin ist es kostenlos. Das ist ungerecht", so Okan Saiti (50), Vorsitzender des VDSKC.

Offen bleibt die Frage der Finanzierung. Die NGG schlägt eine höhere Reichensteuer vor, die SPD setzt auf eine hälftige Finanzierung durch Bund und Länder. Die FDP plädiert für eine Umverteilung innerhalb bestehender Budgets.

Einig sind sich alle: Eine Lösung muss her - die Frage ist nur, welche.