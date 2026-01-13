Große Sanierung: Chemnitzer Nischel wird aufgeschnitten!

Chemnitz - Dem Marx-Monument in Chemnitz steht ein heikler Eingriff bevor: Im Frühjahr ist sozusagen eine Operation am offenen Schädel geplant - als Vorbereitung für eine umfassende Sanierung.

Tropfen und Eiszapfen zeigen, wo am Sockel des Denkmals Wasser austritt. © Kristin Schmidt

Das laut Stadt "bedeutendste Denkmal im öffentlichen Raum" in Chemnitz bereitet Denkmalschützern seit Jahren Sorge: Aus dem Monument sickert beständig Feuchtigkeit.

Welche Schäden die Nässe an der Metallkonstruktion im Inneren des Kopfes angerichtet hat, ist unklar. Seit der Errichtung des monumentalen Denkmals 1971 hat Marx niemand mehr in den Kopf geschaut.



Genau das hat die städtische Denkmalschutzbehörde jetzt vor: "Es ist geplant, mit den Voruntersuchungen im Frühjahr zu beginnen", so eine Stadtsprecherin.

Um Untersuchungen des Stahlgerüsts im Innenraum und des Sockels vornehmen zu können und den Zustand der Bronzeskulptur zu beurteilen, soll der Kopf geöffnet werden.

"Der Zugang ins Innere soll über die Entnahme der Schlussplatte am Hinterkopf der Bronzeskulptur erfolgen", heißt es von der Stadt.