Großes Polizeiaufgebot in Chemnitz: Was ist hier los?
Chemnitz - In Chemnitz kommt es am Samstag zu einem erhöhten Polizeiaufgebot - vor allem auf dem Kaßberg sind zahlreiche Streifenwagen zu sehen. Was ist da los?
Eine Polizeisprecherin bestätigte gegenüber TAG24 die erhöhte Polizeipräsenz auf dem Kaßberg. Grund dafür seien eine Demonstration und ein politisches Treffen.
TAG24 fand heraus: Am Samstag trafen sich mehrere AfD-Mitglieder in einer Event-Location auf dem Kaßberg. Dort gründete die neue Jugendorganisation der AfD, "Generation Deutschland", einen sächsischen Landesverband.
Wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtet, wurde der Bautzner AfD-Stadtrat Lennard Scharpe (24) zum Vorsitzenden gewählt.
Die "Generation Deutschland" wurde Ende November in Gießen gegründet. Sie ist der Nachfolger der Vorgängerorganisation "Junge Alternative für Deutschland" (JA).
Bereits bei der Gründung der neuen Jugendorganisation in Gießen kam es zu massiven Protesten. Vor allem linke Demonstranten wollten die Gründung verhindern.
Bündnis "Chemnitz Nazifrei" ruft zur Demo auf
Auch in Chemnitz hagelte es am Samstag Kritik von Links. Das Bündnis "Chemnitz Nazifrei" demonstrierte gegen die Gründung eines sächsischen Landesverbandes der "Generation Deutschland".
Um 15.15 Uhr startete die Demo im Konkordiapark. Die Teilnehmer protestierten nicht aber nur gegen die AfD-Jugendorganisation, sondern auch gegen den Neujahrsempfang des Zusammenschlusses "Europa der Souveränen Nationen" (ESN). Die ESN ist eine europäische Partei - zusammengesetzt aus rechten und rechtsextremen Parteien.
Die ESN-Partei organisiert den Neujahrsempfang für Jugendliche und junge Erwachsene Samstagabend in Chemnitz. Geworben wird mit Fingerfood und Getränken. Inoffiziell soll auf diesem Event wohl auch die Gründungsparty des AfD-Landesverbandes stattfinden.
Das Bündnis Nazifrei will mit der Demo ein Zeichen setzen. "Sowohl die "Generation Deutschland" als auch der Zusammenschluss "Europa der Souveränen Nationen" setzen sich ein für menschenverachtende und demokratiefeindliche Politik. Das können wir nicht unbeantwortet lassen", sagt Mitorganisator Momo Simon.
