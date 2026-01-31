Großes Polizeiaufgebot in Chemnitz: Was ist hier los?

Chemnitz - In Chemnitz kommt es am Samstag zu einem erhöhten Polizeiaufgebot - vor allem auf dem Kaßberg sind zahlreiche Streifenwagen zu sehen. Was ist da los?

Vor allem auf der Limbacher Straße in Chemnitz waren am Samstag mehrere Polizeikräfte zu sehen. © xcitepress

Eine Polizeisprecherin bestätigte gegenüber TAG24 die erhöhte Polizeipräsenz auf dem Kaßberg. Grund dafür seien eine Demonstration und ein politisches Treffen.



TAG24 fand heraus: Am Samstag trafen sich mehrere AfD-Mitglieder in einer Event-Location auf dem Kaßberg. Dort gründete die neue Jugendorganisation der AfD, "Generation Deutschland", einen sächsischen Landesverband.



Wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtet, wurde der Bautzner AfD-Stadtrat Lennard Scharpe (24) zum Vorsitzenden gewählt.

Die "Generation Deutschland" wurde Ende November in Gießen gegründet. Sie ist der Nachfolger der Vorgängerorganisation "Junge Alternative für Deutschland" (JA).

Bereits bei der Gründung der neuen Jugendorganisation in Gießen kam es zu massiven Protesten. Vor allem linke Demonstranten wollten die Gründung verhindern.