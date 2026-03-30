Nach 27 Jahren Anlauf: Grüna bekommt endlich seine neue Turnhalle

Chemnitz - Der Anlauf war rekordverdächtig: Am Montag startete nach jahrelangem Ringen der Bau einer neuen Zweifeld-Sporthalle auf dem Gelände der Baumgarten-Grundschule in Chemnitz -Grüna.

Bürgermeister Ralph Burghart (CDU, 55) dankte den Chemnitzer Landtagsabgeordneten, die für Fördermittel "Türen geöffnet" haben. © Ralph Kunz

"Wir haben lange gemeinsam gekämpft", sagte Finanzbürgermeister Ralph Burghart (55, CDU) vor dem symbolischen Spatenstich und versprach: "Das wird eine Halle mit modernstem Standard - mit Photovoltaik und einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung."

Der rund neun Millionen Euro teure Neubau wird mit vier Millionen Euro vom Land gefördert. Bis Ende des Jahres soll der Rohbau stehen, bis März 2028 alles fertig sein.

Noch sind Grundschüler und Grünas Sportvereine auf eine winzige Uralt-Halle angewiesen. "Eine größere Umkleidekabine", witzelt Ortsvorsteher Lutz Neubert (55) erleichtert.

"Beim Bau der Schule 1985 war die Halle vorgesehen, bei der Eingemeindung 1999 wurde sie dem Ort versprochen, jetzt geht es endlich los."