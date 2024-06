Wegen gefälschter Corona-Atteste verurteilt: Ärztin kommt vorerst auf freien Fuß

Dresden - Urteil im Hochsicherheitsgericht: "Reichsbürger"-Ikone Bianca W. (67) muss in den Knast. In den Corona-Jahren verkaufte die Ärztin aus Moritzburg über 1000 Atteste zur Maskenbefreiung und Impfbescheinigungen an ihre Patienten, nahm damit fast 48.000 Euro ein. Noch während der Urteilsverkündung musste die Sitzung am Montag aufgrund von lautstarken Protesten unterbrochen werden. Anschließend kam die 67-Jährige vorerst auf freien Fuß.