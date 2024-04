Hilfe, mein Haus säuft ab! Keller von Chemnitzer Senior steht seit vier Jahren unter Wasser

Chemnitz - Bernd Wohlgemuth (82) lebt in Chemnitz in einem Wasser-Albtraum: Seinen Keller kann der Hausbesitzer nur noch in Gummistiefeln betreten: "Seit vor vier Jahren die Abwasserkanäle in der Einsteinstraße erneuert wurden, steht hier das Wasser zwischen zehn und dreißig Zentimeter hoch", berichtet der Senior.