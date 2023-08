Hinter den Kulissen des Chemnitzer Eissportzentrums: Wie wird eigentlich das Eis ausgetauscht?

Chemnitz - Nach einer erfolgreichen ersten Sommersaison öffnet das Eissportzentrum am Küchwald in Chemnitz nun zum ersten Mal auch schon in der Vor-Saison für die Öffentlichkeit. Anfang Juli wurde das Eis für Wartungsarbeiten abgetaut. Nun muss neu vereist werden. Doch wie funktioniert das eigentlich? TAG24 durfte dazu vorab einmal hinter die Kulissen schauen.