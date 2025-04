Immer mehr Chemnitzer Senioren sind überschuldet

Diana Erdtel (51) und ihre Kollegen helfen, den Weg aus der Schuldenfalle zu finden. © Maik Börner

"Da sind Rentner mit hohen Konsumkrediten, die nach einer Betriebskostenabrechnung die Raten nicht mehr zahlen können.

Junge Erwachsene, denen der Überblick über ihre Finanzen fehlt und Ein-Mann-Betriebe, deren Einnahmen nicht ausreichen, um Corona-Beihilfen zurückzuzahlen", zählt die Beraterin auf und warnt vor gravierenden Folgen der geplanten Kürzungen:

"Die wahren Kosten werden nicht in eingesparten Euro gezählt. Sie zeigen sich in Menschen, die ohne Hilfe aufgeben. In Wohnungen, die verloren gehen. In Kindern, die mit leerem Magen zur Schule gehen."

Eine weitere Folge: Ohne die Vorabprüfung der Insolvenzanträge in den Beratungsstellen werde der Arbeitsaufwand der Gerichte steigen.