Immer mehr Chemnitzer setzen aufs Carsharing

Chemnitz - Carsharing wird in Chemnitz immer beliebter. Sachsenweit verbucht die Kulturhauptstadt prozentual den größten Zuwachs an "teilAuto"-Kunden.

Die Nutzung von Car-Sharing-Autos in Chemnitz ist gestiegen. Seit diesem Jahr gibt es auch zwei "teilAuto"-Standorte an der Hartmannfabrik. © Petra Hornig

Insgesamt legte die Stadt mit 1900 Fahrtberechtigten im vergangenen Jahr eine Steigerung von 19 Prozent hin. Zum Vergleich: Am größten sächsischen "teilAuto"-Standort Leipzig sind es 15 Prozent, in Dresden 14 Prozent.

Dennoch ist das Angebot in Chemnitz vergleichsweise klein. Während es in der Landeshauptstadt 600 Fahrzeuge (davon 120 elektrisch) an 310 Stationen gibt, hat Chemnitz nur 60 Fahrzeuge (davon 13 elektrisch) an 50 Stationen.

"Man muss die Entwicklung aber auch nach Stadtgröße beurteilen", sagt "teilAuto"-Sprecher Niklas Wachholtz. "Chemnitz ist auf einem guten Weg und wächst stetig. Die Nutzerzahlen sind stabil."

Steigen könnten diese in diesem Jahr möglicherweise durch die vielen Besucher, die im Kulturhauptstadtjahr erwartet werden. "Deswegen wurde dieses Jahr direkt am Besuchszentrum ein Standort eröffnet."