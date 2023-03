Kita-Streik und Co.: Das erwartet Chemnitz und Umgebung nächste Woche

In Chemnitz und Umgebung droht am nächsten Mittwoch ein Streik in Kitas und Horten. © Jens Büttner/dpa

Am 7. März legen Kommunalverwaltungen in Chemnitz, Erzgebirge und Mittelsachsen ihre Arbeit nieder. Zudem die Agentur für Arbeit, das Jobcenter, erneut die CVAG und die Sparkasse Chemnitz.

Am 8. März erreicht der Tarifstreit die Verwaltungen und Kindergärten in den Landkreisen Zwickau und Vogtland. Am selben Tag gehen die kommunalen Kitas und Horte in Chemnitz, Erzgebirge und Mittelsachsen in den Warnstreik.

Das betrifft allein in Chemnitz 48 Einrichtungen mit Tausenden Kindern. Die Eltern werden extra informiert und müssen sich für den Mittwoch eine Betreuung suchen.



Hintergrund der Warnstreiks sind die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst in Sachsen. Die Gewerkschaft Verdi fordert 10,5 Prozent mehr Lohn und Gehalt, mindestens aber 500 Euro im Monat.

Die Arbeitgeber haben bislang fünf Prozent mehr Gehalt plus eine steuerfreie Sonderzahlung von 2500 Euro geboten.