Krasse Durchfallquote am Chemnitzer Kaßberg: Schüler rasseln durchs Abi

Am Wirtschaftsgymnasium in Chemnitz rasselten 20 von 65 Schülern durchs Abitur.

Von Bernd Rippert

Chemnitz - Dieser Sommer fühlt sich für viele Schüler wie ein trister November an. Am Wirtschaftsgymnasium in Chemnitz rasselten 20 von 65 Schülern durchs Abitur.

Sauer auf ihr Wirtschaftsgymnasium: Clarissa Goldmann (20) rasselte durchs Abitur - mit 19 weiteren Schülern. © Ralph Kunz Eine Horror-Durchfallquote von 30,8 Prozent. Dazu gehört Clarissa Goldmann (20). Sie ist angefressen: "Schuljahr zu kurz, Aufgaben zu schwer, Prüfungszeit zu gering."

Schon im Vorjahr verzeichnete das Wirtschaftsgymnasium (WG) am Beruflichen Schulzentrum II in der Kanzlerstraße eine katastrophale Durchfallquote von 20 Prozent. Dieses Jahr mussten noch mehr Schüler leiden - fast jeder Dritte fiel durch die Prüfung. Clemens Arndt (47), Sprecher des Landesamts für Schule, vermutet zwei Gründe: "Volks- und Betriebswirtschaft mit Rechnungswesen ist sehr anspruchsvoll." Chemnitz Lokal Neuer Sicherheitspunkt in Chemnitz soll bleiben Zudem seien Prüfungsvereinfachungen aus Corona-Tagen weggefallen.

Clemens Arndt (47, Landesamt für Schule) sieht hohe Anforderungen im Wirtschaftsfach. © Maik Börner

"Die Ergebnisse sind erschreckend"

Kreiselternratsvorsitzender Thomas Brewig (57) fordert eine Prüfung der Abi-Prüfungen. © Uwe Meinhold Kreiselternratssprecher Thomas Brewig (57) sagt deutlich: "Die Ergebnisse sind erschreckend. Natürlich muss man prüfen, wie hoch der Unterrichtsausfall war. Zudem legen sie mögliche Lücken im Unterricht offen." Für Clarissa Goldmann kratzt das Ergebnis am Ego: "Das Fach Wirtschaft/Rechnungswesen war komplex und voll Theorie. Viereinhalb Stunden Prüfungszeit waren viel zu knapp. Auch bei Mathematik." Clarissa hat die Nase voll: "Jetzt stecke ich schon drei Jahre in der Schule und muss noch ein Jahr wiederholen." Chemnitz Lokal Heckert-Jubiläum: Chemnitzer Rathaus verbummelt Grundstein(ver)legung Im Gegensatz zum WG (Slogan: "Die Chance für Deine Zukunft") bestanden an staatlichen Gymnasien in Chemnitz (1. Bildungsweg) 474 von 486 Schülern das Abitur. Quote: 97,6.

Gründlich aufarbeiten: Kommentar von Bernd Rippert