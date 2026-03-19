Lkw fährt Straßenbahn-Leitung in Chemnitz kaputt: Reparatur beendet, Strecke wieder frei

Chemnitz - Ein Missgeschick mit Folgen für zahlreiche Pendler: Ein Lkw riss am Mittwochnachmittag versehentlich die Oberleitung der Straßenbahn in Altchemnitz herunter . Kurzzeitig ging auf der Strecke nichts mehr, nun die erlösende Nachricht: Die Oberleitung wurde repariert, die Trams fahren wieder planmäßig.

Die Oberleitung an der Kreuzung Annaberger Straße/Werner-Seelenbinder-Straße wurde repariert. © Haertelpress

Bereits kurz nach dem Unfall begannen die Reparaturarbeiten an der Leitung. Die Strecke musste dafür gesperrt werden. CVAG und City-Bahn richteten einen Ersatzverkehr ein.

Die CVAG-Linie 5 wurde unterdessen über die Stollberger Straße nach Hutholz umgeleitet. Da auch die Kreuzung gesperrt wurde, war auch der Busverkehr von den Verkehrseinschränkungen betroffen.

Die Kreuzung Annaberger Straße/Werner-Seelenbinder-Straße, auf der das Missgeschick passiert ist, konnte in den Mittwochabendstunden kurzzeitig nach ersten Reparaturarbeiten wieder freigegeben werden. Am Donnerstagmorgen wurden die Bauarbeiten an der Oberleitung fortgesetzt.

Mit Erfolg: "Die Reparatur konnte gegen Mittag beendet werden", teilt CVAG-Sprecherin Juliane Kirste gegenüber TAG24 mit. Heißt: Alle Straßenbahnen fahren wieder planmäßig.