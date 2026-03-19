Lkw fährt Straßenbahn-Leitung in Chemnitz kaputt: Reparatur beendet, Strecke wieder frei
Chemnitz - Ein Missgeschick mit Folgen für zahlreiche Pendler: Ein Lkw riss am Mittwochnachmittag versehentlich die Oberleitung der Straßenbahn in Altchemnitz herunter. Kurzzeitig ging auf der Strecke nichts mehr, nun die erlösende Nachricht: Die Oberleitung wurde repariert, die Trams fahren wieder planmäßig.
Bereits kurz nach dem Unfall begannen die Reparaturarbeiten an der Leitung. Die Strecke musste dafür gesperrt werden. CVAG und City-Bahn richteten einen Ersatzverkehr ein.
Die CVAG-Linie 5 wurde unterdessen über die Stollberger Straße nach Hutholz umgeleitet. Da auch die Kreuzung gesperrt wurde, war auch der Busverkehr von den Verkehrseinschränkungen betroffen.
Die Kreuzung Annaberger Straße/Werner-Seelenbinder-Straße, auf der das Missgeschick passiert ist, konnte in den Mittwochabendstunden kurzzeitig nach ersten Reparaturarbeiten wieder freigegeben werden. Am Donnerstagmorgen wurden die Bauarbeiten an der Oberleitung fortgesetzt.
Mit Erfolg: "Die Reparatur konnte gegen Mittag beendet werden", teilt CVAG-Sprecherin Juliane Kirste gegenüber TAG24 mit. Heißt: Alle Straßenbahnen fahren wieder planmäßig.
Geladener Kran riss Oberleitung herunter
Laut Polizeiangaben geschah der Unfall am Mittwoch gegen 14 Uhr. Ein Lkw-Fahrer (59) war auf der Annaberger Straße stadtwärts unterwegs und hatte einen Kran geladen, den Kranarm aber offenbar nicht eingefahren.
"Als der Lkw nach rechts in die Werner-Seelenbinder-Straße abbog, geriet der Kranarm in die Hochspannungsleitung der Straßenbahn und riss diese herunter", heißt es. Eine Straßenbahn fuhr anschließend in die defekte Leitung.
"Verletzt wurde bei dem Unfall niemand", teilt die Polizei mit. Und weiter: "Es entstand Sachschaden an der Hochspannungsleitung und der Straßenbahn unbekannter Höhe."
Erstmeldung: 19. März, 13.38 Uhr, zuletzt aktualisiert: 14.07 Uhr
Titelfoto: Haertelpress