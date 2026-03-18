Kreuzung in Chemnitz dicht! Lkw reißt Straßenbahn-Leitung runter

Chemnitz - Unfall unter Hochspannung in Chemnitz : Ein Laster riss am Mittwochnachmittag versehentlich die Oberleitung der Straßenbahn herunter. Aktuell kommt es zu massiven Verkehrsbehinderungen.

Vorsicht, Hochspannung! Ein Lkw beschädigte die Straßenbahn-Oberleitung auf der Kreuzung Annaberger Straße/Werner-Seelenbinder-Straße. Zahlreiche Einsatzkräfte sind vor Ort. © Haertelpress

Das Missgeschick geschah gegen 14 Uhr auf der Kreuzung Annaberger Straße/Werner-Seelenbinder-Straße. Laut Polizeiangaben blieb ein Lkw an der Oberleitung der Straßenbahn hängen. Bilder zeigen, wie die Leitung teilweise heruntergerissen wurde.



Eine Straßenbahn der CVAG fuhr anschließend in die Leitung rein und verfing sich mit dem Stromabnehmer darin. Aktuell hängt ein Teil der Leitung sehr tief am Boden. "Das stellt eine Gefahr dar", so eine Polizeisprecherin gegenüber TAG24.

Zahlreiche Feuerwehr- und Polizeikräfte sind derzeit vor Ort. Auf der Kreuzung kommt es daher zu Verkehrseinschränkungen. Auch der Straßenbahnverkehr ist betroffen.

Wie die Chemnitzer City-Bahn mitteilt, kommt es aufgrund der Oberleitungsstörung zu "erheblichen Verspätungen bzw. Ausfällen zwischen Chemnitz Hauptbahnhof und dem Bahnhof Neukirchen Klaffenbach."

Fahrgäste sollen die Buslinie 210 in Richtung Chemnitz Hauptbahnhof sowie in Richtung Annaberg-Buchholz nutzen.