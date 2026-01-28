1.085
Lotto-Glück in Chemnitz! Spieler hat fünf Richtige
Chemnitz - Lotto-Glück! In Chemnitz darf sich ein Lottospieler über einen größeren Gewinn freuen.
In der vergangenen Woche erzielte er bei der Samstagsziehung von LOTTO 6aus49 mit fünf Richtigen plus Superzahl einen Gewinn von 12.887 Euro. Das teilte Sachsenlotto am Mittwoch mit.
In Sachsen räumte erst vor wenigen Tagen ein Spieler im Landkreis Meißen eine hohe Gewinnsumme ab. Der Teilnehmer lag im Spiel 77 mit sechs Endziffern richtig und durfte sich deshalb über 77.777 Euro aus der Gewinnklasse 2 freuen.
Titelfoto: Swen Pförtner/dpa