Lotto-Glück in Chemnitz! Spieler hat fünf Richtige

In Chemnitz darf sich ein Lottospieler über einen größeren Gewinn freuen.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Lotto-Glück! In Chemnitz darf sich ein Lottospieler über einen größeren Gewinn freuen.

Ein Spieler aus Chemnitz kann sich über einen größeren Gewinn freuen. (Symbolbild) © Swen Pförtner/dpa In der vergangenen Woche erzielte er bei der Samstagsziehung von LOTTO 6aus49 mit fünf Richtigen plus Superzahl einen Gewinn von 12.887 Euro. Das teilte Sachsenlotto am Mittwoch mit.