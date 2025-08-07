 1.427

Marode Schule in Chemnitz bringt wieder Farbe in den Unterrichtsalltag

Die Untere Luisenschule in Chemnitz hat sich erfolgreich für den Projekttag der Brillux-Initiative "Deine Zukunft ist bunt" beworben und gewonnen!

Von Lena Plischke

Chemnitz - Diese Schüler haben nicht nur Mut, sondern auch Farbe bekannt!

Die Untere Luisenschule gilt als Brennpunktschule und setzt sich aber für mehr Toleranz und Demokratie ein.
Am 13. August verwandelt sich die Untere Luisenschule in Chemnitz in eine Erlebniswelt voller Kreativität, Handwerk und Gemeinschaft, denn: Die Demokratiegruppe der Schule hat sich erfolgreich für den Projekttag der Brillux-Initiative "Deine Zukunft ist bunt" beworben und gewonnen!

Im bewegenden Bewerbungsvideo zeigen die Schüler, wie sie - trotz unterschiedlichster Herkunft - gemeinsam ihre Schule verschönern.

Es wird gestrichen, gestaltet, angepackt. Hintergrund: Die Schule kämpft seit Jahren mit maroden Zuständen - Schimmel, kaputte Wände, offene Kabel. Doch statt zu klagen, handeln die Jugendlichen - und das mit beeindruckendem Engagement.

Als Belohnung rollt nun ein ganzer Aktionstag an: mit Graffiti-Workshops, Maleraktionen mit echten Profis, einem Showtruck, XXL-Fotobox, Chillout-Lounge und Gratis-Eis.

Die Demokratiegruppe der Unteren Luisenschule erhielt auch den Friedenspreis der Stadt Chemnitz.
Ziel des Tages: "Wir möchten den jungen Menschen zeigen, welche Chancen und Perspektiven das Handwerk bietet - in diesem speziellen Fall am Beispiel des Malerhandwerks. Der Beruf wird für die Schüler unmittelbar erleb- und spürbar gemacht", so die Lehrerin und Leiterin der Demokratiegruppe, Katharina Seidel (40).

