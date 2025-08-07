Marode Schule in Chemnitz bringt wieder Farbe in den Unterrichtsalltag

Chemnitz - Diese Schüler haben nicht nur Mut, sondern auch Farbe bekannt!

Die Untere Luisenschule gilt als Brennpunktschule und setzt sich aber für mehr Toleranz und Demokratie ein. © Maik Börner

Am 13. August verwandelt sich die Untere Luisenschule in Chemnitz in eine Erlebniswelt voller Kreativität, Handwerk und Gemeinschaft, denn: Die Demokratiegruppe der Schule hat sich erfolgreich für den Projekttag der Brillux-Initiative "Deine Zukunft ist bunt" beworben und gewonnen!

Im bewegenden Bewerbungsvideo zeigen die Schüler, wie sie - trotz unterschiedlichster Herkunft - gemeinsam ihre Schule verschönern.

Es wird gestrichen, gestaltet, angepackt. Hintergrund: Die Schule kämpft seit Jahren mit maroden Zuständen - Schimmel, kaputte Wände, offene Kabel. Doch statt zu klagen, handeln die Jugendlichen - und das mit beeindruckendem Engagement.

Als Belohnung rollt nun ein ganzer Aktionstag an: mit Graffiti-Workshops, Maleraktionen mit echten Profis, einem Showtruck, XXL-Fotobox, Chillout-Lounge und Gratis-Eis.