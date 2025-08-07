Marode Schule in Chemnitz bringt wieder Farbe in den Unterrichtsalltag
Chemnitz - Diese Schüler haben nicht nur Mut, sondern auch Farbe bekannt!
Alles in Kürze
- Schule in Chemnitz erhält Projekttag der Brillux-Initiative.
- Schüler verschönern ihre marode Schule mit Farbe.
- Graffiti-Workshops und Maleraktionen auf dem Programm.
- Ziel ist es, Jugendlichen Chancen im Handwerk zu zeigen.
- Aktionstag mit Showtruck, Fotobox und Gratis-Eis.
Am 13. August verwandelt sich die Untere Luisenschule in Chemnitz in eine Erlebniswelt voller Kreativität, Handwerk und Gemeinschaft, denn: Die Demokratiegruppe der Schule hat sich erfolgreich für den Projekttag der Brillux-Initiative "Deine Zukunft ist bunt" beworben und gewonnen!
Im bewegenden Bewerbungsvideo zeigen die Schüler, wie sie - trotz unterschiedlichster Herkunft - gemeinsam ihre Schule verschönern.
Es wird gestrichen, gestaltet, angepackt. Hintergrund: Die Schule kämpft seit Jahren mit maroden Zuständen - Schimmel, kaputte Wände, offene Kabel. Doch statt zu klagen, handeln die Jugendlichen - und das mit beeindruckendem Engagement.
Als Belohnung rollt nun ein ganzer Aktionstag an: mit Graffiti-Workshops, Maleraktionen mit echten Profis, einem Showtruck, XXL-Fotobox, Chillout-Lounge und Gratis-Eis.
Ziel des Tages: "Wir möchten den jungen Menschen zeigen, welche Chancen und Perspektiven das Handwerk bietet - in diesem speziellen Fall am Beispiel des Malerhandwerks. Der Beruf wird für die Schüler unmittelbar erleb- und spürbar gemacht", so die Lehrerin und Leiterin der Demokratiegruppe, Katharina Seidel (40).
