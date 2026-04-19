Mietvertrag läuft aus: Kunstfabrik in Chemnitz könnte im Sommer Geschichte sein

Chemnitz - Die Chemnitzer Kunstfabrik steht vor einer ungewissen Zukunft: Spätestens Ende Juni 2026 muss die Einrichtung ihre Räume in der Neefestraße verlassen. Grund ist ein auslaufender Mietvertrag – eine Verlängerung ist nicht möglich. Der letzte Öffnungstag könnte bereits Anfang Juni sein.

Der Mietvertrag der Kunstfabrik läuft im Sommer aus. Ende Juni muss der Standort in der Neefestraße geräumt werden. © Uwe Meinhold

Das solaris Förderzentrum für Jugend und Umwelt (solaris FZU) als Träger befinde sich seit Bekanntwerden des auslaufenden Mietvertrags in Gesprächen, so ein Sprecher.

"Alternative geeignete Standorte gäbe es." Das Problem ist der Umzug an sich. Für Abbau, Transport und Wiederaufbau werde ein mittlerer fünfstelliger Betrag benötigt.

"Für diese Herausforderung gibt es kein Budget im Rahmen der regulären Finanzierung oder von Eigenmitteln des gemeinnützig arbeitenden Trägers", so solaris FZU.

Daher hat das Zentrum nun eine Spendenaktion auf der Crowdfunding-Plattform "99 Funken" gestartet.