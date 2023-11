Monika Scheibe trauert um "Powerfrau" Jutta Müller

Chemnitz - Oberbürgermeister Sven Schulze (52, SPD) und die ehemalige Chemnitzer Eiskunstlauf-Trainerin Monika Scheibe (74) trugen sich am Freitag in das Kondolenzbuch der Stadt für Jutta Müller (†94) ein. Beide würdigten die Eissport-Legende, die am vergangenen Donnerstag verstarb.