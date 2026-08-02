Nach einer Begegnung im Globus: Nachwuchs-Schuster rettet Traditionsbetrieb in Chemnitz

Chemnitz - Der Schuhservice Egermann in der Chemnitzer Fritz-Matschke-Straße hat einen neuen Inhaber: Seit Dezember führt Tobias Wittmann (24) den Traditionsbetrieb weiter. Damit bleiben Schuhreparaturen und Lederarbeiten in Schloßchemnitz erhalten.

Tobias Wittmann (24) führt den Schuhservice Egermann weiter. © Sven Gleisberg

Gegründet wurde der Schuhservice 1956 von Werner Egermann in der Matthesstraße, Ende der 1970er-Jahre zog das Geschäft in die Fritz-Matschke-Straße. Sohn Frank Egermann übernahm den Familienbetrieb 1991 und suchte mit seinem Ruhestand einen Nachfolger.

Dass Wittmann den Betrieb übernimmt, war Zufall. Der gelernte Finanzberater arbeitete zuvor beim Schuh- und Schlüsseldienst "Mister Minit" im Globus Zwickau.

Dort traf er Frank Egermann, der zeitgleich eine Veranstaltung von Paul Panzer in der Stadthalle besuchte. "Er wollte sich im Globus etwas zu essen holen und hat uns dann angequatscht", erzählt Wittmann. Wenige Monate später übernahm er den Betrieb.

Heute repariert der 24-Jährige Absätze und übernimmt Klebe- und Näharbeiten an Schuhen und Taschen. Dass er einmal Schuhmacher werden würde, hätte er nie gedacht.

"Ein Kollege kannte meinen ehemaligen Chef im Globus und hat seinen Laden neu eröffnet und jemanden gesucht. Schließlich hat mich ein Mitarbeiter eingearbeitet. Den Beruf kann man ja nicht mehr lernen", sagt er.