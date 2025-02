Nach Kaufhof-Aus in Chemnitz: So geht es mit dem Galeria-Schriftzug weiter

Chemnitz - Obwohl Galeria Kaufhof in Chemnitz seit August 2024 geschlossen ist, prangen die beiden riesigen Leuchtreklamen noch immer an der Fassade des Glasbaus. "Das Schild über dem Haupteingang konnten wir im vergangenen Jahr zügig selbst entfernen", sagt Andreas Uhlig (65) von der Krieger-Gruppe als neuer Haus-Eigentümer. Doch wann verschwinden die übergroßen Schilder an der gläsernen Überdachung?