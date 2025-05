Nach Kraftklub: Neue rätselhafte Projektion an Chemnitzer Esse sorgt für Wirbel

Chemnitz - Erst "Sterben in Karl-Marx-Stadt", jetzt "Rettet die Wale! Kauft Heringe!" - Chemnitz steht erneut vor einem Rätsel. Donnerstagabend tauchte an der Esse der eins Energie ein projizierter Schriftzug auf, der viele Passanten irritierte und nicht wenige stutzig machte: War das etwa der nächste Streich von Kraftklub ?

Am Donnerstagabend war plötzlich "Rettet die Wale! Kauft Heringe" an der Esse zu lesen. Wer steckt dahinter? © Screenshot/Facebook, Chemnitz Live

Eher unwahrscheinlich. Zwar hatte die Band in den letzten Tagen mit "Sterben in Karl-Marx-Stadt" vor der Stadthalle und dem Schauspielhaus die Stadt in Atem gehalten, doch bei diesem absurden Aufruf dürfte selbst sie aus dem Spiel sein.

Auch eins energie zeigt sich alles andere als begeistert und gibt sich schockiert: "eins hat nichts mit der Aktion zu tun und war in keiner Weise involviert. eins wird die Sache zur Anzeige bringen." Eine Anzeige wegen ... Heringspropaganda?



Als wäre das nicht schon genug verwirrend, steht am Hauptbahnhof zeitgleich der nächste mysteriöse Satz: "Fürchtet euch nicht." Auch dieser Schriftzug wirft Fragen auf - gehört jedoch zum Projekt der Hallenkunst und soll demnächst vervollständigt werden.