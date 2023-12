Nervige Bahn-Baustelle bald Geschichte, doch kurz davor kommt es für Fahrgäste nochmal knüppeldick!

Chemnitz - Es war die Nerv-Baustelle in Chemnitz! Seit Ende Dezember mussten Fahrgäste auf der Bahnstrecke zwischen Dresden und Zwickau am Chemnitzer Hauptbahnhof in einen SEV-Bus umsteigen. Dieser tuckerte dann durch die Chemnitzer City - bis Chemnitz-Siegmar. Dort ging die Reise mit dem Zug weiter. Nächste Woche ist der SEV-Ärger Geschichte.