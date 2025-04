01.04.2025 14:50 2.055 Neuer Discounter in Chemnitz: Jetzt steht der Eröffnungstermin fest

Die Discountermarke TEDi eröffnet am 30. April seine neunte Filiale am Wall in Chemnitz.

Von Amelie Fromm

Chemnitz - Der Nachfolger vom REWE am Chemnitzer Wall feiert im April Eröffnung! Am 30. April öffnet am Wall die neunte TEDi-Filiale in Chemnitz. © Ralph Kunz Die Discountermarke TEDi startet am 30. April mit seiner neunten Filiale am Wall in Chemnitz. Der Laden zieht in die 1100 Quadratmeter große Fläche des ehemaligen REWEs ein. Der Standort wird zusätzlich zum bestehenden Geschäft an der Zentralhaltestelle geöffnet. Chemnitz Lokal Gammel-Treppen im Chemnitzer Heckert-Gebiet: Anwohner ärgern sich "Die bestehende Filiale hat einen langfristigen Mietvertrag und bleibt somit weiterhin für unsere Kundschaft geöffnet", so eine TEDi-Sprecherin auf TAG24-Anfrage. Obwohl der Wall als ein sozialer Brennpunkt von Chemnitz gilt, sei Chemnitz allgemein ein attraktiver Standort mit guter Erreichbarkeit und einer dynamischen Wirtschaftsstruktur.

