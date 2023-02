Neues Jahr, alte Sorgen: Chemnitzer Fahrlehrer im Schlagloch-Stress

Chemnitz - Kaum geht der Winter zu Ende, sehen die Chemnitzer Straßen wieder aus wie eine Kraterlandschaft. Loch an Loch - besonders gefährlich für Zweiradfahrer. Scharfe Kritik an den Kontrollen der Stadt übt Fahrlehrer Mathias Hetzel (56, Fahrschule Andréplatz): "Bikern und Radfahrern droht Lebensgefahr."

Nach den frostigen Monaten herrscht wieder Schlagloch-Alarm in Chemnitz. © Kristin Schmidt

Kommentar von Robert Preuße

Als ich am Freitag Auto gefahren bin, ist es auch mir aufgefallen - so wie zahllosen anderen Pkw- und Fahrradfahrern auf Chemnitzer Straßen: Hier und dort ruckelt es und man entdeckt Schlaglöcher in der Fahrbahn, wo vorher keine waren. Wie so oft, wenn der Winter müde wird.



Hoffentlich wird die Stadt in absehbarer Zeit alle Schlaglöcher wieder gestopft haben. Genauso dringlich ist Michael Spechts Vorschlag einer App, in der User anderen Benutzern mitteilen können, wo sich gerade ein Schlagloch in den Chemnitzer Straßen aufgetan hat. Die Daten können gesammelt werden und Fahrern und Fahrerinnen helfen, an welchen Stellen sie besonders vorsichtig sein müssen.

Es gibt heute Apps für alles Mögliche: Blitzer-Apps, Apps für Routen, wenn man im Ausland unterwegs ist, sowie für Restaurantbesuche, Zimmervermietungen und Datingportale. Eine noch bessere Möglichkeit wäre eine Anwendung, wo alle aktuellen Missstände gesammelt würden, die den Straßenverkehr beeinträchtigen könnten: defekte Straßenlampen und Uhren, die stehen geblieben sind, herausgebrochene Pflastersteine, beschmierte Blitzer - und eben Schlaglöcher.

Es würde die Sicherheit vergrößern, außerdem würde es den Gemeinsinn und die gegenseitige Rücksichtnahme der Verkehrsteilnehmer untereinander stärken. Und wenn die Erstellung jener App von der Stadtverwaltung in Auftrag gegeben würde, dann würde dies auch Bürgernähe demonstrieren. Denn eines ist sicher: Der nächste Winter kommt bestimmt.