Notarzteinsatz: Einschränkungen auf der Strecke Chemnitz-Leipzig

Chemnitz - Reisende zwischen Chemnitz und Leipzig müssen sich derzeit auf Ausfälle und Verspätungen bei der Mitteldeutschen Regiobahn einrichten.

Auf der MRB-Linie RE6 zwischen Chemnitz und Leipzig kommt es derzeit zu Behinderungen. (Archivbild) © Kristin Schmidt

Wegen eines Notarzteinsatzes kommt es derzeit auf der Linie RE6 zu Störungen.

Fahrgäste, die von Leipzig nach Chemnitz wollen, können nicht wie geplant um 11.21 Uhr im Hauptbahnhof abfahren, sondern erst um 11.36 Uhr. In Burgstädt endet die Fahrt mit dem Regionalzug. Dafür geht es mit der Citybahnlinie C13 weiter.

Von Chemnitz in Richtung Leipzig gibt es laut Bahn für die Abfahrt um 11.31 Uhr keine Einschränkungen, aber die Verbindung um 12.31 Uhr fällt aus.

Weitere Einschränkungen werden derzeit nicht vermeldet. TAG24 bleibt dran.