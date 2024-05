Notfall an Himmelfahrt? Diese Ärzte helfen Euch heute in Chemnitz

Chemnitz - Auch am heutigen Himmelfahrt-Feiertag kann es schnell zu einem Notfall kommen. Wir verraten Euch, wo es in Chemnitz Hilfe gibt.

Kinderärztlicher Notdienst Donnerstag von 9 bis 19 Uhr: Bereitschaftspraxis der KV Sachsen am Klinikum Chemnitz gGmbH, Flemmingstraße 4 (Haus B/Erdgeschoss).

Allgemeinärztlicher Notdienst für gehfähige Patienten am heutigen Donnerstag von 9 bis 19 Uhr: Bereitschaftspraxis der KV Sachsen am Klinikum Chemnitz gGmbH, Flemmingstraße 4 (Haus B/Erdgeschoss); DRK Gemeinnützige Krankenhaus GmbH Sachsen, DRK Krankenhaus Rabenstein, Unritzstraße 23.

Augenärztliche Bereitschaft/Chirurgische Bereitschaft/HNO-ärztliche Bereitschaft am Donnerstag von 9 bis 19 Uhr: Bereitschaftspraxis der KV Sachsen am Klinikum Chemnitz gGmbH, Flemmingstraße 4 (Haus B/Erdgeschoss).

Zahnärztliche Bereitschaft am Donnerstag von 9 bis 11 Uhr und von 16 bis 18 Uhr: Dr. med. dent. Krasselt, Gießerstraße 13, Telefonnummer: 0371/4020061 (Bitte meldet Euch vorher telefonisch in der Praxis an!). Aktuelle Änderungen gibt's unter www.zahnaerzte-in-sachsen.de.

Apotheken am Donnerstag 8 Uhr bis Freitag 8 Uhr: Lessing-Apotheke, Hainstraße 112, Telefonnummer: 0371/4014063; Baumgarten-Apotheke, Chemnitzer Straße 46, Telefonnummer 0371/80800650.

Tierärztlicher Notdienst: Telefonnummer: 01805/843736 (kostenpflichtig: 0,14 €/min aus dem Festnetz, 0,42/min aus dem Mobilfunknetz)

TAG24 wünscht Euch einen schönen Himmelfahrt-Feiertag!