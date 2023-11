Polizei fast täglich im Einsatz: Chemnitzer Sonnenberg-Anwohner fühlen sich nicht mehr sicher

In der Sonnenstraße beschweren sich Anwohner massiv über zwei Großfamilien in zwei Häusern. Die Polizei ist dort wegen Müll, Lärm und Beleidigungen seit 2022 im Dauereinsatz. Die Beschuldigten (rund 30 Angehörige der Sinti und Roma) weisen die Vorwürfe zurück.

Mieterin Birgit Wunsch führt auf ihrem Handy ein Lärmprotokoll. © Bernd Rippert

Ein Polizist habe in der Sonnenstraße mal vom schlimmsten Clan in Chemnitz gesprochen, sagt Antje Albert (46). "Ich arbeite in drei Schichten, kann kaum schlafen. Als ich eine schreiende Frau ansprach, bekam ich als Antwort: 'Halt die Schnauze, Du Schlampe'." Die Krankenschwester verrammelt inzwischen ihre Wohnung, hat Angst vor der Großfamilie: "Wir leiden in der Sonnenstraße."

Unternehmer Pascal Jung (34), der an der Sonnen-/Zietenstraße mehrere Häuser saniert, lässt den Müll auf der Straße regelmäßig entsorgen: "Die Wohnungsbesitzer finden kaum Mieter, weil die nach der Besichtigung das Weite suchen."

Von TAG24 angesprochen, weisen die Sprecher der Sinti und Roma am Sonnenberg die Vorwürfe zurück. "Wir machen keinen Müll, das sind Deutsche und Russen. Wir haben Angst, weil Fremde in unsere Hausflure pullern und unsere Kinder bedrohen."