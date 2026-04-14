Probleme mit Klinikmüll in Chemnitz? Das sagen Experten für Arbeitsschutz

Chemnitz - Nach Vorwürfen wegen langer Lagerzeiten von Klinikmüll am Weißen Weg haben Arbeitsschutzexperten der Landesdirektion Sachsen (LDS) die Betriebsstätte des Abfallwirtschaftsverbands Chemnitz vor Ort kontrolliert.

Ein ehemaliger Mitarbeiter erhob schwere Vorwürfe gegen die Betriebsstätte des Abfallwirtschaftsverbands Chemnitz am Weißen Weg. © Ralph Kunz

Ein ehemaliger Mitarbeiter hatte gesundheitliche Risiken wegen Rattenbefall und teils offen liegender medizinischer Abfälle befürchtet.

"Bei der abfallrechtlichen Anlassüberwachung konnten vor Ort keine abfallrechtlichen Pflichtverletzungen festgestellt werden", teilte die LDS zum Ergebnis der Kontrolle mit. "Eine systematische Gefährdung durch Klinikabfälle war nicht ersichtlich."

Die Prüfer bescheinigten dem AWVC, "im Bereich Arbeitsschutz gut aufgestellt" zu sein.