Prost! Chemnitzer Braumeister holt sein dunkles Bier ans Licht

Chemnitz - Der Chemnitzer Braumeister Nino Munzer (25) hat sich im Mai 2022 seinen Traum von der Selbstständigkeit erfüllt und eine eigene Brauerei inklusive Bar in Chemnitz eröffnet. Nun feiert sein dunkles Bier Party-Premiere.

Braumeister Nino Munzer (25) zapft ein dunkles Bier. © Uwe Meinhold

Im Keller des ehemaligen Bahnhofs Mitte braut Munzer sein eigenes Bier. Im Angebot hat er drei verschiedene Sorten: Ein helles Naturtrübes benannt nach Munzers Geburtsjahr - 1998, ein klassisches Pils und seit einem halben Jahr neu im Sortiment das dunkle "1953".

"Das '1953' war eine Hommage an meinen Opa zum 70. Geburtstag, weil ohne meine Großeltern das Ganze hier nicht möglich wäre", erklärt der junge Braumeister.



Der Unterschied zu seinen hellen Bieren sei "eine spezielle dunkle Röstmalze, die bei 180 bis über 200 Grad geröstet wird und so neben der dunklen Farbe die charaktertypischen Malzaromen entwickelt".

Munzer: "Man schmeckt eine gewisse Restsüße, und trotzdem kommen auch die Malz- und Karamellnoten gut rüber." Durch zwei verschiedene Hopfensorten kitzelt zusätzlich eine leichte Fruchtnote am Gaumen.

Bisher gibt es das "1953" nur am Zapfhahn in der Braumanufaktur. Munzer: "Bald ist es als Flaschenabfüllung geplant und steht dann hoffentlich auch im regulären Verkauf."

Nach der sechsmonatigen Testphase in Munzers Bar feiert das dunkle Bier am 20. April bei "Rock am Bahnhof" große Premiere. Ab 18 Uhr veranstaltet die Braumanufaktur die vierte Auflage dieser Party. Neben Bier- und Gaumenfreuden sind auch drei Livebands zu erleben.