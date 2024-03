Dieser Chemnitzer eröffnet ein Restaurant nach dem anderen: Das ist sein Erfolgskonzept

Chemnitz - Immer wieder müssen Restaurants in Chemnitz schließen. Doch Gastronom Alexander Krauß (27) lässt sich davon nicht beeindrucken: Der Quereinsteiger übernimmt ein Lokal nach dem anderen, erweitert zusehends sein Imperium. Sein Erfolgskonzept? Das Ehrenamt!

Alexander Krauß (27) leitet mehrere Gastronomien in Chemnitz - unter anderem das Lokal "Suppenmaxe" im Indutriemuseum. © Uwe Meinhold

Innerhalb von zwei Jahren hat der Jahnsdorfer die "Totenstein Alm" in Rabenstein, "Suppenmaxe" im Industriemuseum, das "Veloci" am Johannisplatz und "Emmas Onkel" auf dem Kaßberg übernommen. Zu Ostern möchte Krauß die gastronomischen Einrichtungen im Schloss Augustusburg neu eröffnen.



Sein Erfolgsrezept: "Nicht zu viel drumherum labern, sondern einfach machen!", sagt Krauß. "Die Gastronomien, die wir haben, sind in der Unternehmung eines eingetragenen Vereins, bei dem ich als Vorstandsvorsitzender tätig bin - das ist ein Ehrenamt. Manchmal kam schon die Frage auf, ob ich mit 30 Jahren Millionär sein will. Das wird in dieser Konstellation eher schwierig", sagt er und lacht.

Eigentlich wollte der gelernte Verfahrenstechniker als Kind Kreuzfahrtkapitän werden. Stattdessen entwickelte er als Stadtverwaltungs-Azubi vor einigen Jahren eine Bürger-App und eine digitale QR-Code-Führung für Jahnsdorf.

Mittlerweile hat er mit der Stadtverwaltung nichts mehr zu tun, hauptberuflich ist er nun Produktionsleiter in einem Kunststoffspritzguss-Unternehmen.