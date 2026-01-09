Schneesturm "Elli" zieht durch Sachsen: Verspätungen im Nahverkehr, Fahrzeuge stecken fest

Das Sturmtief "Elli" hat auch Sachsen erreicht. TAG24 informiert Euch über das aktuelle Geschehen in Chemnitz, Zwickau sowie im Erzgebirge und Vogtland.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz/Erzgebirge - Sturmtief "Elli" fegt über Sachsen! Seit den frühen Freitagmorgenstunden kommt es zu starken Schneefällen. Die Folge: Schneeverwehungen, spiegelglatte Straßen, feststeckende Laster und Autos. Neben Schulen haben auch die ersten Tierparks geschlossen. TAG24 informiert Euch über das aktuelle Geschehen.

Ein Lkw-Fahrer kam an einer Steigung in Zwönitz nicht mehr weiter. © André März Im Erzgebirge kommt es zu starken Schneeverwehungen. Auf der Bahnhofstraße in Zwönitz blieb ein Lkw aufgrund von Schneeglätte an einer Steigung hängen. Und auch in Chemnitz sorgt das Tief für Sturm und reichlich Neuschnee bei Temperaturen um die minus 2 Grad. So war die Berbisdorfer Straße am Rand von Chemnitz völlig zugeschneit. Ein Audi rutschte von der Fahrbahn, blieb im Schnee stecken. In Mittelsachsen rutschte am Freitagmittag ein Lkw von der Straße. Das tonnenschwere Fahrzeug war von der B169 in Striegistal abgekommen. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Glücklicherweise gab es bisher zu keine schweren Unfälle in Chemnitz und Umgebung. Die Polizei warnt unterdessen weiter vor Schneefällen und Glätte: "Bitte vorsichtig fahren."

Auf der Berbisdorfer Straße in Chemnitz blieb ein Audi im Schnee stecken. © Chempic

In Striegistal (Mittelsachsen) rutschte ein Laster von der Straße. © EHL Media/Dietmar Thomas

Der Winterdienst ist seit den frühen Morgenstunden in ganz Sachsen in vollem Einsatz. © Erik Frank Hoffmann

Einschränkungen im Chemnitzer Nahverkehr

Die Haltestelle Kaßbergstraße wird aktuell nicht bedient. © Ralph Kunz Doch nicht nur für Autofahrer ist Vorsicht geboten. Wer am Freitag in Chemnitz auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen ist, braucht starke Nerven. Wie die CVAG mitteilte, kann auf den Linien 62 und 82 A die Haltestelle Casparistraße wegen der Witterungsverhältnisse nicht bedient werden. Fahrgäste werden gebeten, auf die Haltestellen Dürerstraße (beide Linien), Grüner Winkel (62) oder Lindenhof (82 A) auszuweichen. Auch die Haltestellen Kaßbergauffahrt und Kaßbergstraße (Linie 62 und 72) können derzeit nicht bedient werden. Hierzu werden die Haltestellen Klosterstraße und Kanzlerstraße empfohlen. Alle weiteren Ausfälle und aktuellen Informationen zum Nahverkehr findet Ihr auf cvag.de.

Bei der CVAG kommt es aufgrund des Winterwetters zu Einschränkungen. (Archivbild) © Kristin Schmidt

Straßensperrungen und Tierparkschließungen