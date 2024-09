Chemnitzer "Lulatsch" mit Aussichtsplattform? So kompliziert wäre das Projekt

Chemnitz - Der "Lulatsch" ist mit 302 Metern das höchste Bauwerk in Sachsen . Seit Monaten wird darüber diskutiert, ob die bunte Esse in Chemnitz zur Aussichtsplattform werden könnte. Eigentümer eins Energie erteilte einer Idee durch ein Gutachten eine Absage, doch der Ideengeber gibt nicht auf.

Außerdem sei die Standsicherheit des Fundaments nicht gewährleistet. "Um den Schornstein zu stabilisieren, müsste ein zweites Bauwerk errichtet werden", so eins-Chef Roland Warner (60).

Gute Aussichten: Die Idee besteht darin, einen Skywalk auf der Esse zu errichten. (Symbolbild) © IMAGO/Pixsell

Was wird aus dem "Lulatsch"? Die Vielzahl an Ideen, die Chemnitzer Bürger in den vergangenen Monaten für die Nutzung des imposanten Schornsteins eingebracht haben, reichten von humorvollen Einfällen bis hin zu ernstzunehmenden Konzepten.

Positiv ist, dass der Eigentümer, der Energieversorger "eins", eine konkrete Idee aufgegriffen und geprüft hat, anstatt sie als bloßen Ulk abzutun.

Schade, dass die Umsetzung dieser Idee vorerst vom Tisch ist. Als Gründe werden die hohen Kosten und der immense technische Aufwand genannt. Dabei gilt es manchmal, auch in die Zukunft zu investieren. Ein "Sächsischer Eiffelturm" mit Aussicht bis zum Fichtelberg ist eine zu verlockende Vorstellung, um sie einfach aufzugeben.

Nachhaltige und zukunftsorientierte Investitionen sind gefragt - eine Aussichtsplattform auf der Esse wäre genau das. Schließlich ist der Lulatsch nach dem Berliner Fernsehturm das höchste Bauwerk in Ostdeutschland und der zweithöchste Schornstein in Deutschland.

Wo sonst könnte man einen Schornstein begehbar machen? Nur hier!