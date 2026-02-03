Sachsens Innenminister erklärt: So gefährlich war die "Chemnitz Revolte"

Die rechtsextreme Vereinigung "Chemnitz Revolte" sorgte regelmäßig für Aufsehen. Sachsen Innenminister Armin Schuster erklärt, wie gefährlich die Gruppe war.

Von Julian Winkler

Chemnitz - Jung, radikal, gewaltbereit: Die Gruppe "Chemnitz Revolte" machte 2025 regelmäßig Schlagzeilen. Besonders schockierend: Mitglieder der Gruppe attackierten im Januar 2025 mehrere Bar-Gäste in der Chemnitzer City. Über soziale Medien lockten die Rechtsextremen ihre Mitglieder an. Wie gefährlich war die Gruppe - und gibt es sie heute noch?

Teilweise vermummt, jung und radikal: Die Gruppe "Chemnitz Revolte" demonstrierte unter anderem Anfang Januar 2025 gegen die Eröffnung der Kulturhauptstadt. © C-Fotodienst Genau das wollte Juliane Nagel (47, Linke) wissen. Die Landtagsabgeordnete stellte eine Kleine Anfrage an Sachsens Innenminister Armin Schuster (64, CDU). Die Antwort des Innenministeriums zeigt: Die Gruppe war klein - aber brandgefährlich! Die Vereinigung "Chemnitz Revolte" entstand demnach im Sommer 2024 aus einem Kreis von überwiegend befreundeten Personen. Sie nahmen an den "Montagsdemonstrationen" und den CSD-Protesten teil. Schnell entwickelte sich daraus eine eigene Szene, die "Chemnitz Revolte" wurde gegründet. Das Personenpotential lag laut dem Innenministerium im mittleren zweistelligen Bereich. Treffpunkte waren unter anderem das Karl-Marx-Monument und andere Orte im Chemnitzer Zentrum.

Landtagsabgeordnete Juliane Nagel (47, Linke) wollte wissen, wie aktiv die rechtsextreme Gruppe aus Chemnitz ist. © Sebastian Kahnert/dpa

Neonazi-Gruppe attackiert Bar-Besucher in Chemnitz!

Mitglieder der "Chemnitz Revolte" griffen im Januar 2025 Bar-Besucher auf dem Brühl an. © Kristin Schmidt Die Gruppe ist gefährlich! Wie Innenminister Schuster berichtet, gehe von derartigen Vereinigungen ein Gewaltpotential aus. Zu sehen war das unter anderem Ende Januar 2025. An einem Abend griff eine Gruppe von etwa 20 Personen Bar-Besucher an. "Ein Geschädigter wurde während des Angriffes niedergeschlagen und auf dem Boden liegend getreten", teilt das Innenministerium mit. Die Täter im Alter zwischen 15 und 20 Jahren waren wohl Mitglieder der "Chemnitz Revolte". Auf das Konto der Rechtsextremen gehen auch weitere Ermittlungsverfahren. Unter anderem sollen die Mitglieder Polizisten mit Pyrotechnik attackiert haben. Chemnitz Lokal Haltestellen menschenleer: So wirkt sich der ÖPNV-Streik auf Chemnitz aus Zudem kommen zahlreiche Ermittlungen wegen Äußerungen von Nazi-Parolen hinzu.

"Chemnitz Revolte" seit 2025 inaktiv