Schon gewusst? Blinke-Schuhe & Co. gehören zum Elektroschrott, und so werden sie entsorgt

Chemnitz - Was passiert mit den geliebten blinkenden Schuhen, wenn das Kind nicht mehr hineinpasst? Einfach in die Mülltonne? Nein! Der Chemnitzer Abfallentsorger ASR erklärt, wo der Elektroschrott hingehört.

Blinkende Schuhe sind bei Kindern beliebt, sie gehören ebenso wie andere akkubetriebene Geräte zum Elektroschrott. © Victoria Winkel

Ja, blinkende Schuhe gehören ebenso batterie- oder akkubetriebene Geräte zum Elektroschrott, da auch sie, um überhaupt blinken zu können, fest eingebaute Akkus haben. Deshalb gehören solche Elektronikaltgeräte nicht in den Restabfall.

Wer sich unsicher ist, wo er welches Gerät entsorgen soll, muss es einmal ganz genau untersuchen. "Auf allen Geräten befindet sich das Symbol der durchgestrichenen Tonne. Das zeigt dem Verbraucher, dass dieser Abfall nicht über den Restabfall entsorgt werden darf", erklären die Experten vom ASR.

Der Grund dafür ist einfach: Elektronik enthält häufig wertvolle Metalle wie Gold, Silber, Kupfer, Kobalt, Platin oder auch seltene Erden. Ebenso können auch giftige Substanzen (Kühlflüssigkeit, Blei) enthalten sein. Deswegen sollten die Sachen recycelt werden.

Außerdem besteht bei einer Entsorgung in der Mülltonne eine erhöhte Gefahr von Bränden in den Entsorgungsfahrzeugen oder in den Recyclinganlagen.