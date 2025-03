Seit Jahren dicht: Was wird aus dem Chemnitzer Ratskeller?

Chemnitz - Was wird aus dem Chemnitzer Ratskeller ? Im kommenden Doppelhaushalt ist kein Budget für die Sanierung des Ratskellers vorgesehen. Die Pläne zur Wiederbelebung des Traditionslokals liegen damit vorerst auf Eis. Innerhalb der Stadtratsfraktionen stößt diese Entscheidung auf gemischte Reaktionen.

Ein Foto aus besseren Zeiten: Der Ratskeller mit seinem Freisitz war ein beliebtes Lokal unter den Chemnitzern. © Sven Gleisberg

Am kommenden Mittwoch stehen in der Haushaltssitzung des Stadtrates schwierige Entscheidungen an - ein Punkt fehlt dabei: die Finanzierung der Ratskeller-Sanierung.

"In den Haushaltsplanungen für die Jahre 2025/2026 einschließlich der Finanzplanung konnten keine Mittel für eine Sanierung des Ratskellers berücksichtigt werden", teilte das Rathaus mit.

Schon im letzten Doppelhaushalt 2023/2024 war kein Budget für das über 112 Jahre alte Lokal eingeplant.

Seit 2022 ruhen die Bauarbeiten. Rund 1,8 Millionen Euro wurden bislang in die Sanierung des seit 2019 leer stehenden Lokals investiert.