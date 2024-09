Seit vier Monaten liegt ein Betonklotz in seinem Garten, doch die Stadt beräumt ihn nicht

Chemnitz - Seit über drei Monaten steht ein massiver, rund zwei Meter hoher Betonklotz im Garten von Joachim Hackenberger (77) in der Chemnitzer Beckerstraße. Was ursprünglich als provisorische Lösung gedacht war, hat sich inzwischen zu einem Dauerproblem entwickelt. Der Klotz, ein abgebrochener Kamin, wurde nach einem Baumschaden dort abgestellt und blieb bis heute an Ort und Stelle.