Spendenflut wird zum finanziellen Problem: Chemnitzer Kleiderkammer steht vor dem Aus

Chemnitz - Kinderreiche Familien, Rentner, Alleinerziehende - wer in die Kleiderkammer des DRK in der Altchemnitzer Straße in Chemnitz kommt, muss mit jedem Euro rechnen. Rund 60 bis 70 Chemnitzer kommen täglich, um sich mit Kleidung, Kleinmöbeln oder Spielzeug einzudecken. Doch das Angebot ist in Gefahr.